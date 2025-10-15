QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 40,88 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 40,88 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,94 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 56.771 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 16,24 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,176 USD belaufen. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 533,54 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von QIAGEN rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

