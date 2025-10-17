QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt Stellung am Nachmittag

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Mit einem Kurs von 41,25 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die QIAGEN-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 41,25 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,29 EUR. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 40,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,96 EUR. Bisher wurden heute 158.477 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 14,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 17,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,182 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,85 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 533,54 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

