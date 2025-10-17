QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagvormittag mit Abschlägen

So bewegt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 41,08 EUR.

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 41,08 EUR abwärts. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 40,93 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.396 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 15,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 16,65 Prozent Luft nach unten.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,182 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 533,54 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,35 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte QIAGEN möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

QIAGEN-Analyse: Buy-Bewertung von Berenberg für Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert