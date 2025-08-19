DAX24.348 -0,3%ESt505.482 ±-0,0%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,57 +0,9%Gold3.326 +0,3%
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Mittwochvormittag ins Minus

20.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 41,99 EUR.

QIAGEN N.V.
41,95 EUR -0,06 EUR -0,13%
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 41,99 EUR. Das bisherige Tagestief markierte QIAGEN-Aktie bei 41,99 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,14 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 2.418 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,79 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 18,46 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,160 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 533,54 Mio. USD – ein Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 496,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,34 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
10:56QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
