QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN büßt am Dienstagnachmittag ein

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 41,67 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 41,67 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte QIAGEN-Aktie bei 41,41 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,57 EUR. Zuletzt wechselten 107.286 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,24 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 17,83 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,194 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 533,54 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 496,35 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,34 USD fest.

