QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN fällt am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 41,60 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,6 Prozent auf 41,60 EUR nach. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,57 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.200 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 12,15 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,70 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,194 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 533,54 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte QIAGEN am 04.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von QIAGEN rechnen Experten am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,34 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

