QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 41,71 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 41,71 EUR. Bei 41,57 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 41,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 5.682 Stück.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Abschläge von 17,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,194 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 533,54 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

