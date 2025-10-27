DAX24.233 ±-0,0%Est505.697 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,75 +5,8%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.973 +0,5%Euro1,1643 +0,1%Öl65,58 -0,2%Gold4.029 -1,2%
So bewegt sich QIAGEN

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Mittag ins Minus

27.10.25 12:04 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Mittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von QIAGEN. Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 42,27 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
42,20 EUR -0,24 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 42,27 EUR nach. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 42,24 EUR ein. Bei 42,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 14.931 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,24 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,194 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,85 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 533,54 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte QIAGEN am 04.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von QIAGEN.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,34 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
