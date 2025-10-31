QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 40,18 EUR abwärts.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 40,18 EUR. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 40,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,10 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 26.997 Aktien.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 15,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 17,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,194 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.

QIAGEN gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN -0,85 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 533,54 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von QIAGEN rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

