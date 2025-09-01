DAX23.759 -1,2%ESt505.343 -0,4%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.857 +1,8%Euro1,1631 -0,7%Öl69,42 +1,9%Gold3.481 +0,1%
So bewegt sich RENK

RENK Aktie News: RENK am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

02.09.25 12:06 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 66,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
66,73 EUR -0,13 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 66,74 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 66,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,71 EUR. Bisher wurden heute 315.511 RENK-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,80 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 276,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,598 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,20 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 347,53 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Wie Experten die RENK-Aktie im August einstuften

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT höher: Ministerrat tagt zu Sicherheitslage - Triton trennt sich von RENK

Bildquellen: RENK Group AG

