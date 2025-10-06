DAX24.377 ±-0,0%Est505.619 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1674 -0,5%Öl65,63 +2,0%Gold3.946 +1,5%
Aktie im Blick

RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Montagvormittag

06.10.25 09:27 Uhr
RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Montagvormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 88,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
88,95 EUR 0,18 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RENK legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 88,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 89,37 EUR. Bei 89,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 29.399 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 1,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 80,03 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,19 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 347,53 Mio. EUR gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
