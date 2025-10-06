RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RENK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 88,95 EUR zu.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 88,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 89,37 EUR. Bei 89,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 205.019 RENK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 90,34 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,56 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 80,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,19 EUR für die RENK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

