RENK Aktie News: RENK fällt am Dienstagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 64,65 EUR ab.

Die RENK-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 64,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 64,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 41.965 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,74 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 72,54 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,594 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 70,19 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

