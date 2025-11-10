RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 66,28 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 66,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RENK-Aktie sogar auf 66,90 EUR. Bei 66,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 211.433 RENK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 90,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 36,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 273,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,594 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,19 EUR an.

Am 13.08.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 347,53 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR in den Büchern standen.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

