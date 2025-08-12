RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag freundlich
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 62,37 EUR.
Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 62,37 EUR. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 64,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 64,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 201.023 RENK-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,82 Prozent. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 252,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,596 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 63,20 EUR.
Am 14.05.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,57 Prozent auf 272,62 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je RENK-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
