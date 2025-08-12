DAX24.221 +0,8%ESt505.381 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1709 +0,3%Öl65,69 -0,6%Gold3.363 +0,5%
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage
RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Mittwochmittag

13.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 63,00 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 63,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 64,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 997.836 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 36,44 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 71,90 Prozent Luft nach unten.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,596 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 63,20 EUR.

RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite standen 272,62 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 193,94 Mio. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
12:11RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:31RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:31RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:41RENK BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
