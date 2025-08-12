RENK Aktie News: RENK tendiert am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 62,11 EUR zu.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 62,11 EUR zu. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 64,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 64,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.544.772 RENK-Aktien.
Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 85,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 38,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 71,49 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,596 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 63,20 EUR angegeben.
Am 14.05.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,02 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 272,62 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 193,94 Mio. EUR umgesetzt.
Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:11
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
