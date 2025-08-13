RENK Aktie News: RENK tendiert am Vormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 62,83 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 62,83 EUR. Bei 63,14 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,81 EUR. Bisher wurden heute 59.669 RENK-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 36,81 Prozent zulegen. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,596 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 63,20 EUR.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,01 Prozent zurück. Hier wurden 272,62 Mio. EUR gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je RENK-Aktie.

