Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität?
Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC
Aktienentwicklung

RENK Aktie News: RENK tendiert am Vormittag nordwärts

14.08.25 09:24 Uhr
RENK Aktie News: RENK tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 62,83 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
62,16 EUR -0,72 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 62,83 EUR. Bei 63,14 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,81 EUR. Bisher wurden heute 59.669 RENK-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 36,81 Prozent zulegen. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,596 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 63,20 EUR.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,01 Prozent zurück. Hier wurden 272,62 Mio. EUR gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien uneins

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Fokus: Rüstungswerte im Erholungsmodus

Rüstungswerte unter Druck: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT verlieren

Nachrichten zu RENK

Analysen zu RENK

13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
03.03.2025RENK NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.03.2025RENK NeutralJP Morgan Chase & Co.
