RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von RENK zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 61,40 EUR nach oben.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 61,40 EUR. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 61,79 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,41 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 383.119 Stück.

Am 04.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 40,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 71,16 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,596 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 64,20 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,09 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 272,64 Mio. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je RENK-Aktie.

