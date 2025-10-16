RENK Aktie News: RENK am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 65,37 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 65,37 EUR. In der Spitze büßte die RENK-Aktie bis auf 64,20 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92.557 RENK-Aktien.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 90,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 72,91 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,601 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 70,19 EUR.

RENK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 347,53 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 272,64 Mio. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,42 EUR fest.

