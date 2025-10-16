DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.312 +0,2%Top 10 Crypto15,01 -1,4%Nas22.698 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1671 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
RENK im Fokus

RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag im Aufwind

16.10.25 16:08 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von RENK zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die RENK-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 66,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 67,61 EUR. Bei 64,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 766.103 Aktien.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 26,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 73,25 Prozent Luft nach unten.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,601 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,19 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 13.08.2025 vor. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 272,64 Mio. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

