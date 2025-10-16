DAX24.209 +0,1%Est505.625 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Kurs der RENK

RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag fester

16.10.25 12:04 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von RENK zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 67,36 EUR. Bei 67,61 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 64,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 598.255 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 73,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,601 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,19 EUR je RENK-Aktie aus.

RENK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 347,53 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

