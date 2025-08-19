RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 56,77 EUR.
Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 56,77 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 54,02 EUR. Bei 54,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 796.229 RENK-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 51,42 Prozent wieder erreichen. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 68,81 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,596 EUR aus. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 64,20 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 13.08.2025 vor. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 347,53 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je RENK-Aktie.
Datum
Rating
Analyst
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|03.03.2025
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Datum
Rating
Analyst
