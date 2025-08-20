DAX24.180 -0,4%ESt505.440 -0,6%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1641 -0,1%Öl67,22 +0,3%Gold3.335 -0,4%
Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX tritt auf der Stelle - kein klarer Trend erkennbar
McDonald's macht Fast Food wieder bezahlbar! Für mich klar der richtige Schritt!
RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

21.08.25 12:06 Uhr
Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 57,91 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 3,1 Prozent auf 57,91 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RENK-Aktie sogar auf 58,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 314.766 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 48,44 Prozent zulegen. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 69,42 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,596 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,20 EUR.

Am 13.08.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
