RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Freitagvormittag vor

22.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von RENK zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 58,42 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 09:06 Uhr 1,4 Prozent. Bei 58,60 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 58,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52.662 RENK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 47,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 69,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,420 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,598 EUR je RENK-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,20 EUR.

RENK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 347,53 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,47 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

