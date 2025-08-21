RENK Aktie News: RENK zieht am Freitagnachmittag an

Blick auf RENK-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 58,80 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 58,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 58,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,56 EUR. Zuletzt wechselten 523.575 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 46,19 Prozent zulegen. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 69,89 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,598 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 64,20 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 272,64 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Friedensbemühungen rücken in den Hintergrund: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Gegenbewegung

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT reagieren mit starken Verlusten auf Washington-Gipfel

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT ziehen an: Gipfeldiplomatie sorgt für Bewegung