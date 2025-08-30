DAX23.495 -0,6%ESt505.443 -0,3%Top 10 Crypto15,55 -2,8%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1773 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.726 +1,1%
Aktienentwicklung

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Mittag fester

22.09.25 12:12 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 1.940,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.937,50 EUR 10,50 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 1.940,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 1.953,00 EUR. Mit einem Wert von 1.939,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.475 Rheinmetall-Aktien.

Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.983,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2024 (463,80 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 76,10 Prozent sinken.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 2.092,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,77 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 29,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen