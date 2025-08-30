Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 1.925,50 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 1.925,50 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1.939,00 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.938,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133.515 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.983,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 463,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 75,91 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,32 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2.092,50 EUR.

Am 07.08.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,23 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,43 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

