Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Milliardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Profil
Blick auf Aktienkurs

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Vormittag positiv

22.09.25 09:29 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Vormittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 1.947,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.944,50 EUR 17,50 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 1.947,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.951,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1.939,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 13.730 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.983,00 EUR erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 1,85 Prozent zulegen. Bei 463,80 EUR fiel das Papier am 04.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 76,18 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2.092,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,90 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 06.11.2025 gerechnet. Am 05.11.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,74 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
