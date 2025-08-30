Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Rheinmetall im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 1.921,50 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 1.921,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.919,50 EUR aus. Bei 1.939,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 94.714 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.983,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Mit Abgaben von 75,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,32 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 2.092,50 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

