Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zündet am Abend Kursrakete

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Rivian Automotive. Zuletzt konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,4 Prozent auf 17,46 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,4 Prozent auf 17,46 USD zu. Die Rivian Automotive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,82 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 16,38 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.645.239 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2025 markierte das Papier bei 17,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 9,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 82,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 04.11.2025. Das EPS lag bei -0,96 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,56 Mrd. USD – ein Plus von 78,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 874,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2025 -2,625 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

