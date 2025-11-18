Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagabend gesucht

Kursentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 14,98 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 14,98 USD. Im Tageshoch stieg die Rivian Automotive-Aktie bis auf 15,08 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,73 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.274.396 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,13 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 17,37 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 9,86 USD. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 51,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Rivian Automotive seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 04.11.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 78,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 874,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,599 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

