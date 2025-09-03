Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 101,95 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 101,95 USD zu. Die Robinhood-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 102,49 USD aus. Bei 100,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 758.281 Robinhood-Aktien.

Am 13.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 117,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 15,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 18,71 USD. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 81,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 30.07.2025. Robinhood hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 USD je Aktie gewesen. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Robinhood-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,63 USD fest.

Redaktion finanzen.net

