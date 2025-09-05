DAX23.749 +0,7%ESt505.350 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.409 ±0,0%Nas21.883 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl65,95 +0,4%Gold3.635 +1,4%
Robinhood Aktie News: Robinhood steigt am Nachmittag stark

08.09.25 16:10 Uhr
Robinhood Aktie News: Robinhood steigt am Nachmittag stark

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 13,8 Prozent auf 115,27 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere um 15:53 Uhr 13,8 Prozent. In der Spitze legte die Robinhood-Aktie bis auf 115,44 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,62 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.626.473 Stück gehandelt.

Am 13.08.2025 markierte das Papier bei 117,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,10 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 18,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 30.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 997,00 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 688,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 29.10.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,64 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

Redaktion finanzen.net

