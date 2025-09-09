Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag leichter
Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 268,70 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 268,70 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 267,60 CHF. Bei 269,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.511 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 16,78 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 13,70 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,77 CHF. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 275,14 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,88 CHF je Roche-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
