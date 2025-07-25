DAX23.639 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,33 ±0,0%Gold3.640 +0,2%
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Kursentwicklung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagvormittag schwächer

12.09.25 09:28 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 267,40 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
267,10 CHF -1,30 CHF -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 267,40 CHF abwärts. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 266,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 268,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 53.920 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 13,28 Prozent wieder erreichen.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 10,77 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 275,14 CHF angegeben.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,88 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

