Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 267,40 CHF ab.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 267,40 CHF abwärts. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 266,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 268,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 53.920 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 13,28 Prozent wieder erreichen.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 10,77 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 275,14 CHF angegeben.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,88 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

