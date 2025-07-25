Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagnachmittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 265,40 CHF ab.

Die Roche-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 265,40 CHF abwärts. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 265,10 CHF ab. Bei 268,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 168.099 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 15,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,77 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 275,14 CHF je Roche-Aktie an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 19,88 CHF je Roche-Aktie.

