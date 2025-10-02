Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Roche zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 286,00 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 286,00 CHF. Bei 287,00 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 286,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 457.417 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 23,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 278,50 CHF an.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,89 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

