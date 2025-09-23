Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 257,30 CHF. Bei 257,30 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 254,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 182.265 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 18,01 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 231,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,87 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,90 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 278,50 CHF angegeben.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,96 CHF in den Büchern stehen haben wird.

