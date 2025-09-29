Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Dienstagvormittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 254,90 CHF.
Die Roche-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 254,90 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 254,70 CHF aus. Bei 254,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 24.352 Roche-Aktien.
Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Gewinne von 23,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 9,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 278,50 CHF.
Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.
Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,96 CHF je Aktie.
