Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Vormittag zu

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 254,80 CHF.

Um 09:07 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 254,80 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 255,10 CHF. Bei 253,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 59.767 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 23,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Mit einem Kursverlust von 8,99 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,90 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 280,90 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,96 CHF je Roche-Aktie belaufen.

