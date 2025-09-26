Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Nachmittag ins Plus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 254,20 CHF.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Roche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 254,20 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 255,30 CHF. Bei 253,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 249.372 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 23,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 9,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,90 CHF. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 280,90 CHF.
Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.
Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,96 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren abgeworfen
Novartis-Aktie freundlich: Medikamentenpreise sollen sich den US-Preisen angleichen
Roche-Aktie legt zu: Studienerfolg mit Brustkrebsmittel Giredestrant
Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:41
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|22.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:41
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen