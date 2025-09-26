DAX23.747 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.266 ±0,0%Nas22.684 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1736 +0,4%Öl68,22 -2,2%Gold3.824 +1,6%
Roche im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Nachmittag ins Plus

29.09.25 16:11 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Nachmittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 254,20 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
255,10 CHF 1,60 CHF 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Roche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 254,20 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 255,30 CHF. Bei 253,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 249.372 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 23,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 9,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,90 CHF. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 280,90 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,96 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
16:41Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Roche BuyUBS AG
22.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Roche BuyUBS AG
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16:41Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen