Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Nachmittag ins Plus

Roche im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 254,20 CHF.

Das Papier von Roche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 254,20 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 255,30 CHF. Bei 253,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 249.372 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 23,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 9,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,90 CHF. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 280,90 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,96 CHF je Aktie.

