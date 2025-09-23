Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 255,10 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel bei 255,10 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 255,90 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 252,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 254,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 264.983 Stück.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 23,01 Prozent Luft nach oben. Bei 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 10,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 280,90 CHF.

Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 19,96 CHF je Roche-Aktie.

