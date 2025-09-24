Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagmittag schwächer
Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 257,40 CHF ab.
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 257,40 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 256,20 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 259,50 CHF. Zuletzt wechselten 160.189 Roche-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 9,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 280,90 CHF für die Roche-Aktie.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,96 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Novartis-Aktie freundlich: Medikamentenpreise sollen sich den US-Preisen angleichen
Roche-Aktie legt zu: Studienerfolg mit Brustkrebsmittel Giredestrant
Roche-Aktie steigt: EU-Experten befürworten Zulassungsänderung für Krebsmedikament Lunsumio
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|22.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
