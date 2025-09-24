Roche Aktie News: SPI Aktie Roche fällt am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 258,30 CHF ab.
Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 258,30 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 258,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 259,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 26.188 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. 21,49 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 10,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,90 CHF belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 280,90 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,96 CHF je Roche-Aktie.
Novartis-Aktie freundlich: Medikamentenpreise sollen sich den US-Preisen angleichen
Roche-Aktie legt zu: Studienerfolg mit Brustkrebsmittel Giredestrant
Roche-Aktie steigt: EU-Experten befürworten Zulassungsänderung für Krebsmedikament Lunsumio
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|22.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
