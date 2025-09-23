Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 254,90 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel bei 254,90 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 255,80 CHF. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 252,20 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 254,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 149.019 Stück.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,11 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 9,02 Prozent sinken.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 280,90 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,96 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Novartis-Aktie freundlich: Medikamentenpreise sollen sich den US-Preisen angleichen

Roche-Aktie legt zu: Studienerfolg mit Brustkrebsmittel Giredestrant

Roche-Aktie steigt: EU-Experten befürworten Zulassungsänderung für Krebsmedikament Lunsumio