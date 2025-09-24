Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 258,80 CHF.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 258,80 CHF ab. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 256,20 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 259,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 265.957 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 21,25 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 10,39 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,90 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 280,90 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Roche dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,96 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

