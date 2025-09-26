Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag leichter

Roche im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 253,20 CHF ab.

Um 11:47 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 253,20 CHF ab. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 252,80 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 253,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 140.236 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 23,93 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 8,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 280,90 CHF für die Roche-Aktie.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,96 CHF je Aktie.

