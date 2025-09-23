Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Vormittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 254,00 CHF.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 254,00 CHF abwärts. Die Roche-Aktie sank bis auf 252,20 CHF. Bei 254,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 69.336 Aktien.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Gewinne von 23,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 231,90 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,70 Prozent.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 280,90 CHF an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,96 CHF je Roche-Aktie.

