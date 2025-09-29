Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Kurseinbußen

Roche im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 255,10 CHF nach.

Um 11:48 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 255,10 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 254,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 254,90 CHF. Zuletzt wechselten 77.064 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 10,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 278,50 CHF für die Roche-Aktie.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,96 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren abgeworfen

Novartis-Aktie freundlich: Medikamentenpreise sollen sich den US-Preisen angleichen

Roche-Aktie legt zu: Studienerfolg mit Brustkrebsmittel Giredestrant