Roche im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Kurseinbußen

30.09.25 12:06 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 255,10 CHF nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
255,00 CHF -1,10 CHF -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 255,10 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 254,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 254,90 CHF. Zuletzt wechselten 77.064 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 10,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 278,50 CHF für die Roche-Aktie.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,96 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Roche BuyUBS AG
22.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Roche BuyUBS AG
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG

